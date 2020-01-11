После визита Зеленского в Омане умер султан, полвека правивший страной

В Омане в ночь на 11 января умер султан Кабус бен Саид. Как выяснили журналисты «Фразы», он правил страной половину столетия.

Как сообщает Reuters, причиной смерти стала неназванная форма рака. В связи с его кончиной в Омане объявлен трехдневный общенациональный траур.

Между тем, по данным местного писателя Фаранга Намдара, после смерти султана на улицах столицы появилась бронетехника. Отмечается, что, поскольку султан не оставил прямых наследников, процесс передачи власти может быть непростым. «Высока вероятность переворота», — написал Намдара на своей странице в Twitter, приложив в подтверждение своих слов соответствующее видео.

After his Death #Sultan of Oman #qaboos the country is on alert.

Footage showing the streets packed with Tanks & armored vehicles since he left no heir the factions are now effectively in Anarchy.

A high probability of Coup.

Please welcome another Failed stated to the Middle East pic.twitter.com/ccLF8Ag6mU — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) 11 января 2020 г.

Отметим, что Кабус действительно не имел детей и теперь правящая семья должна выбрать его преемника в течение трех дней. Если же семья не сумеет договорится, то управлять страной заставят человека, чье имя султан написал в запечатанном письме.

В то же время, по данным СМИ, 11 января присягу в качестве султана Омана якобы уже принял двоюродный брат умершего Хайтам бен Тарик аль-Саид. Однако официального подтверждения этой информации на момент написания новости не было.

Кабусу бен Саиду было 79 лет. В 1970 г он пришел к власти в результате бескровного переворота, свергнув своего отца при поддержке Великобритании. После этого он приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые кардинально изменили Оман. В частности, при Кабусе в 1996 г была принята первая в истории государства Конституция.

Свои соболезнования по случаю кончины Саида выразил президент Украины Владимир Зеленский, который, напомним, до недавнего времени пребывал в Омане с рабочим визитом и вынужден был вернуться в связи с катастрофой украинского самолета в небе на Ираном.