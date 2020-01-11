Хотел умереть... Иранский генерал взял на себя вину за сбитый украинский «Боинг»

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде взял на себя полную ответственность за сбитый под Тегераном украинский «Боинг». Как выяснили журналисты «Фразы», он, в частности, заявил, что хотел умереть сразу же после того, как узнал о крушении самолета.

Об этом сообщает агентство Tasnim News Agency.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждали информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневался, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт.

В итоге руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

Напомним также, что перед крушением самолета в Иране было много негативных примет и знаков для членов экипажа самолета МАУ.