Стало известно, кто заставил Иран признать свою вину в крушении украинского Boeing

Официальные власти Ирана признали свою вину в гибели украинского самолета в небе над Тегераном по требованию Высшего руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ему доложили о фактах, подтверждающих непреднамеренный ракетный удар по «Боингу» авиакомпании «МАУ».

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, 10 января Хаменеи созвал Высший совет национальной безопасности Ирана, в ходе которого настоял на том, чтобы причины трагедии и результаты расследования были публично обнародованы.

Как сообщала «Фраза», утром 11 января 2020 года руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит иранской ракетой.