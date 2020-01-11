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Власти Ирана признали, что сбили украинский «Боинг» ракетами и обещают компенсацию

Власти Ирана признали, что сбили украинский «Боинг» ракетами и обещают компенсацию

Руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой. Как выяснили журналисты «Фразы», иранские военные уверяют, что самолет был ошибочно принят за вражескую цель.

В заявлении властей на иранском ТВ говорится, что иранские военные «совершили ошибку» и случайно выстрелили в самолет, сообщают ВВС и Guardian.

При этом отмечается, что все ответственные за трагедию будут привлечены к ответственности, их дела рассмотрит военный суд. В обращении по телевидению иранское правительство также принесло свои извинения семьям всех жертв и всем странам, граждане которых погибли в катастрофе.

Иранские военные пояснили, что самолет был ошибочно принят за враждебную цель после того, как он повернул в сторону одного из военных объектов Революционной гвардии Ирана — Корпуса стражей Исламской революции.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter прокомментировал официальное заявление властей страны о том, что рейс Тегеран — Киев авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе, — написал Зариф. — Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в результате крушения украинского «Боинга» получат компенсацию.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook также прокомментировал признание Ирана.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневался, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключал, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт.

Тэги: Украина, общество, самолет, авиакатастрофа, Иран, мир, политика, Тегеран, МАУ

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