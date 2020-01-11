СБУ рассматривает две версии крушения «Боинга» в Иране — ракета и теракт. В НАТО примерно того же мнения

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт. Как выяснили журналисты «Фразы», в НАТО также склоняются к тому, что украинский «Боинг» сбила ракета.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса „Тор“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», — сказал во время заседания рабочей группы 10 января глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщают «Вести».

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед внеочередным заседанием Альянса заявил, что у НАТО нет оснований сомневаться в правдивости разведданных западных стран, свидетельствующих о возможном поражении ракетой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. «Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран — союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — сказал, в частности, он.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Напомним также, что перед крушением самолета в Иране было много негативных примет и знаков для членов экипажа самолета МАУ.