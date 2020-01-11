Вдова командира экипажа рухнувшего в Тегеране «Боинга» рассказала о предзнаменованиях грядущей трагедии

Перед крушением самолета в Иране было много негативных примет и знаков для членов экипажа самолета МАУ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Стране» рассказала вдова погибшего командира экипажа самолета МАУ, Екатерина Гапоненко.

По ее словам, самой младшей дочке командира экипажа снились сны, что папу убили. Кроме этого, дома остановились часы.

Более того, пилоты перед рейсом сделали совместное фото, при том, что у пилотов есть примета, что перед вылетом фотографию делать нельзя.

«Нельзя перед рейсом делать совместные фото. После рейса — пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото. Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию? И кто автор этого фото? И с какой целью было сделано это фото?» — рассказала жена погибшего.

В данном случае речь идет о совместной фотографии экипажа самолета МАУ, которая была сделана на выходе из отеля в Тегеране, где они отдыхали перед своим последним полетом. Снимок обнародовала коллега погибших членов экипажа, бортпроводница Юлия.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт.

В итоге руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.