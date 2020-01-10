В Киеве произошло тройное ДТП ‒ погиб неосторожный пешеход

В пятницу, 10 анваря, на Троещине в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Марины Цветаевой автомобиль KIA Rio задавил пешехода, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

Как передает «Информатор», водитель Rio резко вывернул руль влево, пытаясь избежать наезда на внезапно возникшего на дороге пешехода, однако все равно сбил его, после чего зацепил Chevrolet и «лоб в лоб» врезался в KIA Sportage.

К сожалению, неосторожный пешеход скончался до приезда «скорой помощи». Водители же в аварии не пострадали.

В настоящее время на месте ДТП работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются. Личность погибшего выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.

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