Глава МИД рассказал о последнем сеансе связи с экипажем потерпевшего крушение самолета МАУ

В пятницу, 10 января, глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами. Как выяснили журналисты «Фразы», детали разговора удалось узнать благодаря иранской стороне, предоставившей украинским экспертам доступ к аудиофайлам с записью переговоров.

Как передает «РБК», Пристайко рассказал, что во время последнего сеанса экипаж воздушного судна сообщил иранским диспетчерам, что полет проходит в штатном режиме.

Министр также сообщил, что Иран предоставил Украине доступ к «черным ящикам» разбившегося лайнера, что поспособствует установлению истинной причины трагедии.

«Наша главная задача ‒ абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват ‒ найти виновных», ‒ резюмировал Вадим Пристайко.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.