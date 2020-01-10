В Одессе разъяренный мужчина открыл огонь по детям

В Малиновском районе Одессы произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Скворцова 51-летний мужчина открыл огонь по соседским детям из охотничьего ружья.

Как передает пресс-служба областной полиции, подоспевшие на вызов правоохранители установили, что мужчина стал стрелять из окна по причине того, что его просто-напросто «достали» дети, которые шумели у ворот его частного дома.

Сообщается, что завидев патрульных, стрелок закрылся в доме и никак не реагировал на требования правоохранителей.

«Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей», ‒ сказано в сообщении.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. Несдержанному стрелку грозит уголовная ответственность по статье «хулиганство». Ведется следствие.

Как писала «Фраза», в Ровно две компании устроили «разборки» со стрельбой.

Также сообщалось, что под Киевом «герой парковки» открыл огонь по полицейским.