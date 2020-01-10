В подвале жилого дома на Оболони сантехник наткнулся на жуткую находку

Сегодня, 10 января, в Киеве на улице Маршала Малиновского (Оболонский район) сантехник пришел в подвал, чтобы провести ремонтные работы, где наткнулся на жуткую находку и срочно позвонил в полицию. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, вызов на линию «102» поступил около 11:30. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Оболонского района и Главного управления полиции, а также другие службы, которые нашли сразу три трупа.

Все тела находились в подвальном помещении. При осмотре тел, предварительно, следов насильственной смерти не нашли.

Детали и причины смерти станут известны после вскрытия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте минувшего года в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 46в на помойке нашли труп.

23 мая того же года на улице Вереснева, 18 в Дарницком районе столицы на лестничной площадке одного из домов нашли труп мужчины.