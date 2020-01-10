Туристов предупредили об опасности отдыха в Карпатах

В ближайшие дни в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

«10-11 января, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность», — отметили, в частности, в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали туристов и любителей отдыха в горах не испытывать судьбу, отправляясь в горы.

ТСН приводит полезную инфографику, на которой объясняется, как себя вести в случае схода лавины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале следующей недели, 13-14 января, в Украине потеплеет.

Напомним также, что синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год.