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Филарет отозвал подпись под документом о ликвидации УПЦ КП

Филарет отозвал подпись под документом о ликвидации УПЦ КП

Сегодня глава Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата«. Как выяснили журналисты «Фразы», документ о ликвидации УПЦ КП датирован 15 декабря 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Киевской Патриархии.

«Именно на это постановление ссылаются чиновники Минкульта, отказываясь совершать государственную регистрацию нового постановления собора УПЦ КП от 20 июня 2019 года. По этой причине Патриарх Филарет сообщил Министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи», — написали на сайте Киевской Патриархии.

Постановление Поместного собора от 15 декабря 2018 года свидетельствовало о ликвидации УПЦ КП и стало важным этапом для проведения объединительного Собора, на котором была создана ПЦУ.

«Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обусловливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском Патриархате.

Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительным», — указано в заявлении.

Фото: УНИАН

Ранее «Фраза» сообщала, что стало известно, где отоваривается ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Филарет, новости православия, новости Украины, УПЦКП

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