Главные новости за 10 января 2020 года

56 секунд летел в огне: появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране. Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал очередное видео, на котором запечатлен момент крушения украинского «Боинга» под Тегераном. Соответствующий ролик он разместил у себя в Twitter.

Зеленский не исключает, что украинский «Боинг» в Иране был сбит ракетой. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На следующей неделе в Украине внезапно потеплеет. В начале следующей недели, 13-14 января, в Украине потеплеет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Крупнейшая в мире речная рыба официально вымерла. Крупнейшая пресноводная рыба китайский веслонос или псефур (Psephurus gladius) официально признана вымершей. Она обитала в реке Янцзы.

В Мексике эпично извергался вулкан Попокатепетль. В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль. Об этом сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred.

Их нравы: австрийских малоимущих будут кормить просроченными продуктами. В Австрии подумывают над тем, чтобы раздавать просроченные продукты питания малоимущим. Такая идея пришла в голову членам правительства страны.