В Почаевской лавре заметили митрополита ПЦУ

В сети опубликовали фото, на котором митрополит Православной Церкви Украины, который утвердил в своей епархии двойное празднование Рождества, как простой мирянин пришел в Почаевскую лавру. Как выяснили журналисты «Фразы», митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил Зинкевич, был замечен в Свято-Успенской Почаевской лавре Украинской Православной Церкви 7 января, когда в епархии Зинкевича уже отпраздновали Богоявление.

Фотографию опубликовал Telegram-канал «Правблог».

«Одиозный представитель ПЦУ Михаил Зинкевич тайно посетил Вечер колядок в Свято-Успенской Почаевской лавре. [...] В этом нет ничего плохого. Настоящее Православное Рождество — оно такое, 7 января и для всех», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, митрополит Михаил Зинкевич заявил, что в декабре Рождество отмечают «настоящие европейцы», а в январе — те, из кого «не вышел Советский Союз». В его епархии 25 декабря 2019 года провели рождественские службы, а 6 января, в Навечерие Рождества Христова, праздновали Крещение и совершали великое водоосвящение. В самой ПЦУ подобные решения иерарха подвергли критике, а Епифаний Думенко заявил о недопустимости локальных двойных празднований.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар.