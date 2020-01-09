В Беларуси убитый гость два дня просидел за праздничным столом

В Миорском районе Витебской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в деревне Черессы хозяин домовладения даже не заметил, как во время застолья убил собственного гостя.

Как передает пресс-служба УВД Витебского Облисполкома, в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что супруг уже несколько дней не появлялся дома.

В ходе расследования выяснилось, что в последний раз его видели около дома односельчанина, который недавно вернулся с заработков и пьянствовал уже не первый день.

Сообщается, что труп пропавшего мужчины нашли сидящим в кресле за праздничным столом, где продолжалась пьянка.

Владелец дома признался, что в ходе ссоры ударил гостя поленом. Но из-за надетого капюшона и нетрезвого состояния не обратил внимания, что собутыльник прекратил подавать признаки жизни.

Позже он все же признался, что у него были подозрения, что с гостем не все в порядке, но обращаться в милицию не стал. Как установила экспертиза, пострадавший умер еще 6 января, а труп его обнаружили только 8-го.

В отношении негостеприимного хозяина заведено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Одессе прямо в общежитии взорвали троих собутыльников.

Также в Сети появилось видео, как в Луцке по-пьяни подорвали гранату в Управлении патрульной полиции.