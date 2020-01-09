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На Кировоградщине киллер застрелил семейную пару

На Кировоградщине киллер застрелил семейную пару

В среду вечером, 8 января, в городе Светловодске Кировоградской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Вишневой, 42а неизвестный злоумышленник застрелил семейную пару.

Как сообщает «Громадський рух Стаття п’ять», подоспевшие на место инцидента правоохранители обнаружили во дворе частного дома тела женщины 1979 г.р. и мужчины 1984 г.р.

Как установили сыщики, первой целью киллера стал мужчина, находившийся во дворе. Услышав выстрел, женщина выбежала из дома, после чего преступник выстрелил и в нее.

Сообщается, что у погибшей остался 19-летний сын, а ее сожитель ранее был судим.

Обстоятельства происшествия выясняются. По факту двойного убийства открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на рынке расстреляли пожилую женщину.

Также сообщалось, что в Луцке расстреляли директора финучреждения.

Тэги: убийство, общество, стрельба, регионы, криминал, Кировоградская область, огнестрельное ранение, частный дом, новости Украины

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