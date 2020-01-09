Трамп отверг одну из версий крушения украинского «Боинга» в Иране

Президент США Дональд Трамп считает, что техническая неисправность не могла стать причиной крушения украинского авиалайнера в Иране. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями о причинах трагедии американский лидер поделился с журналистами во время брифинга в Белом доме.

Как передает CNN, Дональд Трамп, в частности, заявил, что трагедия могла произойти из-за «ошибки другой стороны», поскольку самолет «летел в довольно трудном регионе».

«У меня есть свои подозрения... у других тоже есть такие подозрения...», ‒ отметил президент США, добавив, что версию технической неисправности «даже не нужно рассматривать» в виду ее маловероятности.

Как писала «Фраза», 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

В свою очерель, Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.