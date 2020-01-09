В Офисе генпрокурора опровергли фейк об обстреле самолета МАУ

В Офисе генерального прокурора Украины опровергли «разгоняемую» по Сети информацию о том, что во время падения самолета МАУ в Иране один из членов экипажа позвонил своим родным и сообщил об обстреле воздушного судна. Как выяснили журналисты «Фразы», следователи смогли расставить все точки над «i», допросив мать погибшего.

Как передает «РБК», во время допроса женщина действительно признала факт телефонного разговора, однако он состоялся не во время полета, а еще до вылета «Боинга» из тегеранского аэропорта.

«Данная информация (о звонке в момент падения самолета и сообщением об обстреле ‒ ред.) не соответствует действительности», ‒ заявили в пресс-службе ведомства.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев.

Позднее в Сети появилось видео момента крушения воздушного судна, а в МАУ заявили, что внезапно потерявший управление борт был исправен, ошибка пилотов исключена.