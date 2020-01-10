На следующей неделе в Украине внезапно потеплеет

В начале следующей недели, 13-14 января, в Украине потеплеет. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.
По данным синоптиков, уже с понедельника стоит ожидать повышения температуры воздуха.
При этом осадки возможны лишь на юго-востоке. На остальной территории Украины должно быть сухо и малооблачно.
Днем прогнозируется до 3-6 тепла, а ночью будет от 2 тепла до 4 мороза.
В Киеве днем ожидается плюс 3-5, а ночью от 1 тепла до 1 мороза. Без осадков.
Как писала «Фраза», синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год.