Ученые поведали, как популярный напиток продлевает нашу жизнь

Ученые вновь подтвердили небывалую пользу чая. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это китайские исследователи.

Как пишет издание European Journal of Preventive Cardiology, в Китае с 1998 года проводилось исследование China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China). Целью проекта было «прогнозирование рисков развития сердечнососудистых заболеваний среди населения». Всего в нем принимали участие более ста тысяч людей, не испытывавших проблем со здоровьем.

Людей, как говорится в публикации, людей объединили в две группы: тех, кто хотя бы три раза в неделю пил чай, и тех, кто пил его реже, или вовсе не употреблял.

За каждым из «подопытных» следили в среднем чуть более семи лет.

Оказалось, говорят ученые, что у тех, кто пил чай, «риск возникновения сердечнососудистых заболеваний и инсульта был на 20% ниже, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта был ниже на 22%, а риск смерти от всех причин снижался сразу на 15%».

Также выяснилось, что у людей старше пятидесяти лет и употреблявших чай «ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, при этом они жили в среднем на 1,26 года дольше».

Другое исследование, уже среди группы в четырнадцать тысяч человек, показало такие результаты, говорится в статье: «любители чая имели на 39% меньший риск возникновения сердечнососудистых заболеваний и инсульта, а также на 56% меньший риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта и на 29% меньший риск смерти от всех причин».

Также выяснилось, что 49% людей предпочитают черный чай, еще 8% любят зеленый чай, а 43 людей пьют оба чая.

Ученые говорят: «Благотворное действие чая связано с такими биологически активными его компонентами, как полифенолы, снижающими кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови, существенных факторов развития сердечнососудистых заболеваний».

Они также напоминают, что «зеленый чай является богатым источником полифенолов, а при ферментации (обязательном этапе производства черного чая) полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства».

Чай китайцы призывают пить регулярно, ведь «полифенолы не сохраняются в организме в течение длительного времени, поэтому для возникновения кардиозащитного эффекта необходимо частое его потребление».

