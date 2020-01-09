Главные новости за 9 января 2020 года

НАБУ открыло дело против главы СБУ Баканова. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос СМИ.

Главу СБУ заметили на модном французском курорте. Глава СБУ Иван Баканов вместе с семьей отдыхает на модном французском курорте. Об этом у себя в «Фейсбуке» написал один из авторов программы «Схемы» Михаил Ткач.

Названы основные версии крушения украинского «Боинга» в Иране. На данный момент рассматриваются четыре основные версии катастрофы самолета МАУ под Тегераном в Иране. Не исключается и версия с поражением самолета ракетой.

В Донецке у людей отбирают автомобили на украинских номерах. В сеть выложили видео, снятое в оккупированном Донецке, на котором видно, что местные сотрудники полиции устроили облаву на автомобили с украинскими номерами. Это далеко не первый подобный случай тут.

На Сумщине живодер массово режет собак и котов. В Сумской области в городе Шостка сотрудники правоохранительных органов обнаружили два мешка с телами убитых собак, а в другом случае нашла нескольких мертвых котов. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Ученые поведали, как «хорошие привычки» продлевают нашу жизнь сразу на десяток лет. Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук заявили о небывалой пользе наших «хороших привычек». Они могут продлить человеческую жизнь сразу на десять лет.