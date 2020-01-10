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Их нравы: австрийских малоимущих будут кормить просроченными продуктами

Их нравы: австрийских малоимущих будут кормить просроченными продуктами

В Австрии подумывают над тем, чтобы раздавать просроченные продукты питания малоимущим. Как выяснили журналисты «Фразы», такая идея пришла в голову членам правительства страны.

Данный план предусмотрен в Программе действий против пищевых отходов нового Кабинета министров, который приступил к работе буквально пару дней назад.

Так, чиновники собираются обязать все продуктовые магазины «бесплатно отдавать просроченные, но годные к употреблению продукты питания на нужды благотворительных организаций».

Ожидается, контролировать распределение просроченных продуктов будет национальный координационный центр.

Стоит отметить, что схожая программа уже четвертый год действует во Франции.

Как писала «Фраза», в Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера.

Тэги: продукты, мир, Австрия, курьезы

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