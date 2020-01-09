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НАБУ открыло дело против главы СБУ Баканова

НАБУ открыло дело против главы СБУ Баканова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в ответе НАБУ на запрос СМИ.

В частности, агентство «Украинские новости» запрашивало информацию, внесло ли бюро соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыло дело, на что получило положительный ответ.

«Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю — прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве», — сказано в нем.

Ранее в суд поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие ОПГ), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и другие противоправные факты.

Таким образом, НАБУ открыло дело по указанному заявлению и будет расследовать возможные злоупотребления главы СБУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что глава СБУ Иван Баканов вместе с семьей отдыхает на модном французском курорте.

Тэги: общество, уголовное дело, дело, СБУ, политика, НАБУ, Иван Баканов

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