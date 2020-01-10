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Медики научились уничтожать онкологию… менее чем за секунду

Медики научились уничтожать онкологию… менее чем за секунду

Исследователи из Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете в США назвали самый быстрый способ борьбы с раком. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о протонной лучевой терапии.

Как пишет издание International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, по словам ученых, данный метод может уничтожать онкологию буквально за доли секунды.

В статье поясняется, что описываемый метод известен также как радиотерапия. При таком лечении страшной болезни используется фотонное излучение. Данный метод также еще известен как флэш-терапией.

Ученые же говорят, что такой метод борьбы с онкологией «на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией, а показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми».

Эксперты поясняют, что «из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние в ткани невелико, благодаря чему пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани».

При этом такой курс, по словам ученых, «можно провести за один сеанс, длительность которого составляет менее одной секунды, вместо нескольких недель при фотонной радиотерапии».

Как писала «Фраза», биологи назвали одну из главных причин рака.

Ранее кардиологи назвали главную причину рака сердца.

Тэги: США, здоровье, мир, рак, онкология

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