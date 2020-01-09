Уже вечером пятницы, 10 января, украинцы смогут увидеть «волчье» лунное затмение. Как выяснили журналисты «Фразы», наблюдать его будут и жители других стран.

Как пишет «Новое время», астрономы называют первое лунное затмение января полутеневым. Оно совпадет с так называемым Волчьим полнолунием.

Объясняется, что «яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно».

По данным ученых, такое затмение происходит, «когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень, из-за чего часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет».

Лунное затмение будет видно в Украине, а также в других странах Европы, в Азии, Австралии и Африке. Также наблюдать явление смогут люди на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки.

Ожидается, что лунное затмение продлился четыре часа. Его максимальная фаза наступит в 21 час 10 минут и 2 секунды по киевскому времени. Она продлится две минуты. Начнется явление в 19-07, а завершится в 23-12.

Свое название явление получило из-за того, что в него, якобы, «чаще слышали волков, которые, как правило, воют, чтобы определить территорию, найти членов стаи и собраться для охоты».

Как писала «Фраза», украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением.