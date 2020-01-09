Названы основные версии крушения украинского «Боинга» в Иране

На данный момент рассматриваются четыре основные версии катастрофы самолета МАУ под Тегераном в Иране. Как выяснили журналисты «Фразы», не исключается и версия с поражением самолета ракетой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ICAO — международной организации гражданской авиации. Он также привел основные версии падения самолета.

«Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК „Тор“, потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — приводит слова Данилова на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.