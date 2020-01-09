Ученые поведали, как «хорошие привычки» продлевают нашу жизнь сразу на десяток лет

Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук заявили о небывалой пользе наших «хороших привычек». Как выяснили журналисты «Фразы», они могут продлить человеческую жизнь сразу на десять лет.

Как цитирует исследователей издание British Medical Journal, все дело в том, что такие привычки как регулярные физические упражнения и здоровое питание, автоматически ведут к увеличению продолжительности жизни. Главное, не отступать от них.

В ходе своей работы эксперты провели анализ медицинских карт ста тысяч людей в возрасте пятьдесят лет: на момент старта исследования, которое длилось двадцать лет, они ничем не болели. После этого ученые фиксировали, в каком возрасте у них «появились сердечнососудистые заболевания, рак или диабет второго типа и сколько в итоге эти люди прожили».

Исследование выявило пять факторов риска: «Это курение, употребление умеренных доз алкоголя (175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и, соответственно, 350 или 750 миллилитров для мужчин), нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес».

Ученые говорят: «Женщины, придерживавшиеся четырех-пяти полезных привычек, прожили в среднем 84,4 года по сравнению с 73,7 у тех, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года».

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