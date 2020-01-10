Американцы развенчали главный миф об ожирении

Ученые из Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса в США опровергли главный миф об ожирении. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи уверенно заявили, что на него больше влияет наш образ жизни, чем генетическая предрасположенность, как считалось ранее.

Их работу цитирует издание JAMA Cardiology.

Сообщается, что эксперты провели анализ данных двух с половиной тысяч американцев, которые четверть века принимали участие в исследовании о причинах возникновения сердечнососудистых заболеваний. Так, ученые«следили за изменением индекса массы тела, а также использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК».

Оказалось, говорится в научном исследовании, что «факторы окружающей среды (например, социальные) определяют риск появления ожирения на 80%, а генетика — только на 13,6%».

Ученые говорят, что «исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни».

Как писала «Фраза», ученые доказали, что ожирение провоцирует онкологию.

Ранее ученые открыли вещество, предотвращающее рак и старение.