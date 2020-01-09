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Советник премьера Юрий Голик поделился секретом, как прочитать более ста книг за год

Советник премьера Юрий Голик поделился секретом, как прочитать более ста книг за год

Читать по книге в неделю абсолютно реально, если ежедневно прочитывать по 50 страниц. Читать можно где угодно — в общественном транспорте, за завтраком, перед сном вместо серфинга в интернете. Советник премьер-министра Юрий Голик на своей страничке в Facebook рассказал о том, как читать больше и лучше.

«Благодаря выходным прочитал за пять дней семь книг, сегодня за шестой день прочитаю восьмую, написал тут рецензии и получил похожие вопросы — что нужно делать, чтобы читать так же. Отвечаю. Нет никаких секретов и тайных технологий. Я не умею читать по диагонали, через слово, только четные буквы или читать из каждых трех страниц две. Насквозь читать книги тоже не умею, хотя один мой друг вот уже много лет в этом уверен. Ни на какие курсы скорочтения я не ходил, уникальным методикам не обучался», — рассказал Голик.

По его словам, все просто: нужно читать при любой возможности, отложив в сторону телефон с мессенджерами и социальными сетями. У каждого есть по 24 часа в сутки, и лишь от человека зависит, как их использовать.

«Со спортом, кстати, ровно так же. Поспать или поехать в зал. Пойти на встречу или на тренировку. На выходных тупить, лежа на диване, или сходить поплавать», — комментирует Голик.

«Не хотите читать? Слушайте аудиокниги. Сам так не делаю — не зашло, но знаю массу людей, использующих этот способ. Этот метод хорошо совмещается со спортом — бегаете на дорожке, слушаете книгу. Просто представьте, что ходить/бегать по дорожке вы будете шесть дней в неделю по часу целый год. Это 312 часов прослушанных книг. Даже если одна книга это 10 часов, за год вы прослушаете 30 книг. Мало? А сколько вы прочитали в прошлом году?», — отмечает советник премьера.

Сам Голик за минувший год успел прочитать более ста книг и рекомендует не зацикливаться на модных авторах и списках бестселлеров, а читать только то, что действительно увлекает, вне зависимости от жанра.

Как сообщали СМИ, в 2019 году Юрий Голик представил книгу «Бесконечность не для слабаков», в которой рассказал о работе команды Валентина Резниченко в Днепропетровской области. За 2015-2019 годы их усилиями в области появилось более 70 буккроссингов, в которые передано 30 000 книг.

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