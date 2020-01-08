В Луцке две девочки случайно выпали с балкона многоэтажки

В среду днем, 8 января, на улице Конякина в Луцке произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там с балкона многоэтажного дома выпали две 15-летние девочки.

Как передает пресс-служба областной полиции, девочки находились в квартире на седьмом этаже и решили выйти на балкон, где одна из них зачем-то стала перегибаться через перила.

К несчастью, она не смогла удержать равновесие и стала падать вниз. Вторая девочка попыталась затащить подругу обратно на балкон, однако не удержалась и сама упала вслед за ней.

Сообщается, что в результате инцидента одна несовершеннолетняя скончалась на месте, а вторую в тяжелейшем состоянии доставили в реанимацию.

На месте происшествия работали медики и правоохранители. Детали трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки.

Также сообщалось, что на Одесщине из окна больницы выпали двое маленьких детей.