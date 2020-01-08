Поклонская озвучила свою версию крушения украинского «Боинга» в Иране

Экс-старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Наталья Поклонская поделилась своими соображениями по поводу крушения пассажирского авиалайнера МАУ в окрестностях Тегерана. Как выяснили журналисты «Фразы», нынешний «депутат» Госдумы от Крыма не исключает, что причиной трагедии мог стать чей-то злой умысел.

Как передает «КП», в частности, Поклонская отметила, что на фоне последних событий, которые происходят на Ближнем Востоке, крушение украинского самолета «наводит на очень страшные мысли: что это не просто были технические неисправности».

«Что может быть другая причина ‒ возможно, крушение подстроили специально. В нашем современном мире человека ничего не останавливают... Эти войны и конфликты используются для того, чтобы занять место мирового гегемона. И никто не считается с жизнями людей, готовы на подлые инсценировки», ‒ заявила Наталья Поклонская.

Она также сказала, что не считает крушение самолета стопроцентным преступлением, однако отметила, что «эта трагедия наводит на определенные мысли», напомнив об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в результате атаки США.

«Если верить соцсетям, он (самолет МАУ ‒ ред.) падал, как горящая точка... Есть провокаторы, которым нужно разжечь войну на Ближнем Востоке. Кто это сделал ‒ предстоит разобраться», ‒ резюмировала Поклонская, выразив соболезнования всей Украине.

Как писала «Фраза», в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев. Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Позднее в МАУ заявили, что потерпевший крушение под Тегераном самолет был исправен, ошибка пилотов исключена.