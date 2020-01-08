Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Трамп отреагировал на вероломный удар Ирана по американским базам в Ираке

Трамп отреагировал на вероломный удар Ирана по американским базам в Ираке

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу ракетного обстрела Ираном американских баз в иракских Асаде и Эрбиле. Как выяснили журналисты «Фразы», глава Белого дома готов ввести новые экономические санкции против исламской республики, а также пересмотреть действующую ядерную сделку.

Как передает «Коммерсант», в частности, Трамп отметил, что дополнительные жесткие меры против иранского режима будут действовать до тех пор, «пока Иран не изменит свое поведение».

Кроме того, президент США призвал Россию, КНР, Великобританию, Францию и Германию разработать новую ядерную сделку с Ираном и отказаться от действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным», ‒ заявил Дональд Трамп.

Как писала «Фраза», в ответ на убийство американцами генерала Сулеймани, Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке.

Также сообщалось, что похороны Касема Сулеймани в в Кермане стали причиной смерти десятков людей.

Тэги: США, общество, Иран, мир, санкции, обращение, Дональд Трамп, Ближний Восток, геополитика, ракетный удар, ядерная безопасность

Комментарии

Статьи

08.01.20 12:38

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
08.01.20 17:45

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8 января 2020 года

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:59
1497
Последние новости
08.01.20 21:35

В Луцке две девочки случайно выпали с балкона многоэтажки
08.01.20 20:58

Поклонская озвучила свою версию крушения украинского «Боинга» в Иране
08.01.20 20:06

Трамп отреагировал на вероломный удар Ирана по американским базам в Ираке
08.01.20 19:25

Под Киевом мужчина с ведром напал на полицейский автомобиль
08.01.20 18:59

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:58

«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
08.01.20 18:18

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Фото и Видео
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
На окраине Киева горело здание религиозной секты
На окраине Киева горело здание религиозной секты
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.