Трамп отреагировал на вероломный удар Ирана по американским базам в Ираке

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу ракетного обстрела Ираном американских баз в иракских Асаде и Эрбиле. Как выяснили журналисты «Фразы», глава Белого дома готов ввести новые экономические санкции против исламской республики, а также пересмотреть действующую ядерную сделку.

Как передает «Коммерсант», в частности, Трамп отметил, что дополнительные жесткие меры против иранского режима будут действовать до тех пор, «пока Иран не изменит свое поведение».

Кроме того, президент США призвал Россию, КНР, Великобританию, Францию и Германию разработать новую ядерную сделку с Ираном и отказаться от действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным», ‒ заявил Дональд Трамп.

Как писала «Фраза», в ответ на убийство американцами генерала Сулеймани, Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке.

Также сообщалось, что похороны Касема Сулеймани в в Кермане стали причиной смерти десятков людей.