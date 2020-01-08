Под Киевом мужчина с ведром напал на полицейский автомобиль

В городе Белая Церковь Киевской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там «телефонный террорист» при помощи ведра повредил лобовое стекло полицейского автомобиля.

Как передает пресс-служба областной полиции, в полицию позвонили пожарные, которых один и тот же человек постоянно терроризировал ложными вызовами.

Вычислив адрес «телефонного террориста», правоохранители приехали к нему домой с целью провести профилактическую беседу. Однако дверь им никто не открыл.

Выйдя на улицу, патрульные увидели, что стекло их автомобиля разбито. Прочесав прилегающую территорию, ни обнаружили в кустах мужчину с ведром, который и признался, что это он и повредил служебное авто.

Кроме того, выснилось, что именно этот 58-летний гражданин и названивал в городской отдел ГСЧС, сообщая о несуществующих пожарах.

Сообщается, что «телефонному террористу» теперь придется возместить затраты на ремонт полицейского авто. Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка.

Как писала «Фраза», на Донетчине по пьяни избили девушку-полицейскую. Досталось также ее напарнику и УВБшнику.

Также сообщалось, что в Одессе пострадал патрульный, пытаясь угомонить беглого психопата.