Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует легендарный роман писателя-киевлянина. Снимется ли в фильме Ди Каприо?

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует легендарный роман писателя-киевлянина. Снимется ли в фильме Ди Каприо?

Известный австралийский режиссер Баз Лурман снимет фильм «Мастер и Маргарита» по роману писателя-киевлянина Михаила Булгакова. Как выяснили журналисты «Фразы», он уже получил все права на эту экранизацию.

Как цитирует 57-летнего режиссера «Интерфакс», он заявил: «На протяжении почти двадцати лет у меня была невероятная связь с историей «Мастер и Маргарита», и я давно искал права на эту необычную книгу».

Баз Лурман добавил: «Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу».

Отметим, что на данный момент режиссер снял такие фильмы как «Строго по правилам» (1992), «Ромео + Джульетта» (1996), «Мулен Руж!» (2001), «Австралия» (2008), «Великий Гэтсби» (2013) и «Отжиг» (2017).

В социальных сетях уже гадают, снимется ли в картине Леонардо Ди Каприо, который любит русскую литературу, а также играл у режиссера в «Великом Гэтсби».

Также сообщается, что продюсером фильма будет Светлана Мигунова-Дали: она является правообладателем на экранизацию. Она известна тем, что была продюсером российского блокбастера «Легенда №17» о хоккеисте Валерии Харламове. Известно, что производством картины займется компания Baz&Co.

Ранее «Фраза» писала о повести «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию.

Тэги: кино, Михаил Булгаков, культура, Леонардо ДиКаприо, Мастер и Маргарита

Комментарии

Статьи

08.01.20 12:38

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
08.01.20 17:45

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8 января 2020 года

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:59
2145
Последние новости
09.01.20 09:00

Прийти в себя после новогоднего застолья: появились советы диетолога
09.01.20 08:28

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует легендарный роман писателя-киевлянина. Снимется ли в фильме Ди Каприо?
09.01.20 08:02

«Прямо в Ад»: легендарный Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом
08.01.20 21:35

В Луцке две девочки случайно выпали с балкона многоэтажки
08.01.20 20:58

Поклонская озвучила свою версию крушения украинского «Боинга» в Иране
08.01.20 20:06

Трамп отреагировал на вероломный удар Ирана по американским базам в Ираке
08.01.20 19:25

Под Киевом мужчина с ведром напал на полицейский автомобиль
Фото и Видео
«Прямо в Ад»: легендарный Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом
«Прямо в Ад»: легендарный Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом
«Прямо в Ад»: легендарный Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом
«Прямо в Ад»: легендарный Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
На окраине Киева горело здание религиозной секты
На окраине Киева горело здание религиозной секты
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.