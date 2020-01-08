Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 8 января 2020 года

Главные новости за 8 января 2020 года

В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил. В Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев. Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет направлялся в Киев. Спустя 12 минут полета борт рухнул недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. После падения самолета вспыхнул пожар.

Украинский самолет в Тегеране могли сбить иранские ПВО? В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который сегодня, 8 января, упал в Тегеране после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни, сбили иранские ПВО. Пользователи соцсетей, обсуждающие эту информацию, ссылаются на палестинское агентство «Аль-Хадат». При этом власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана — возгорание двигателя.

Опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ. На месте крушения найдена записка. В сети появился список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета МАУ, который сегодня разбился в Тегеране. Его опубликовал «Киев оперативный» в своем Facebook. Телеграм-канал Mash сообщает, что большинство погибших — студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены и сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул.

«Самолет в Тегеране был исправен, ошибка пилотов исключена», — МАУ. Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа. Шафиев заявил, что к украинскому самолету не было замечаний во время проверки, а также перед вылетом.

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ. Кабинет министров Украины вводит временное ограничение на полеты в Иран после того, как там произошло крушение самолета МАУ. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Алексей Гончарук. «До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено», — отметил, в частности, он, добавив, что запрет будет действовать с 00:00 9 января и до выяснения причин катастрофы.

Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео. В Сети появился видеоролик, на котором видно, как мужчина избивает своего малолетнего ребенка. Фигурант видео — сын замглавы постоянной комиссии городского совета по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений Днепровского горсовета Виктора Ярового. Скандальную запись опубликовала на своей странице в Facebook бывшая жена Ярового-младшего — Александра.

Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке. Иран жестко ответил США на убийство генерала Касема Сулеймани. Была проведена операция возмездия. По данным пресс-службы иракской армии, в ночь на среду, 8 января, Корпус иранских стражей революции выпустил двадцать две ракеты: семнадцать из них попали в военную базу Айн аль-Асад, две из них не взорвались; еще пять ракет упали в районе Эрбиля, где находились военные США.

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность. Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности. Это может означать то, что военные США готовятся сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки. Сразу два неназванных американских чиновника говорят, что американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана.

Тэги: США, общество, самолет, авиакатастрофа, мир, политика, Тегеран, Ближний Восток, МАУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.01.20 12:38

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
08.01.20 17:45

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8 января 2020 года

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:59
456
Последние новости
08.01.20 19:25

Под Киевом мужчина с ведром напал на полицейский автомобиль
08.01.20 18:59

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:58

«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева
08.01.20 18:18

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
08.01.20 17:30

Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений
08.01.20 16:51

Как оказалось, украинцы все сильнее «подсаживаются» на бананы
08.01.20 16:28

Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Фото и Видео
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
На окраине Киева горело здание религиозной секты
На окраине Киева горело здание религиозной секты
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.