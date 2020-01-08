Главные новости за 8 января 2020 года

В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил. В Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев. Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет направлялся в Киев. Спустя 12 минут полета борт рухнул недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. После падения самолета вспыхнул пожар.

Украинский самолет в Тегеране могли сбить иранские ПВО? В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который сегодня, 8 января, упал в Тегеране после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни, сбили иранские ПВО. Пользователи соцсетей, обсуждающие эту информацию, ссылаются на палестинское агентство «Аль-Хадат». При этом власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана — возгорание двигателя.

Опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ. На месте крушения найдена записка. В сети появился список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета МАУ, который сегодня разбился в Тегеране. Его опубликовал «Киев оперативный» в своем Facebook. Телеграм-канал Mash сообщает, что большинство погибших — студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены и сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул.

«Самолет в Тегеране был исправен, ошибка пилотов исключена», — МАУ. Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа. Шафиев заявил, что к украинскому самолету не было замечаний во время проверки, а также перед вылетом.

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ. Кабинет министров Украины вводит временное ограничение на полеты в Иран после того, как там произошло крушение самолета МАУ. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Алексей Гончарук. «До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено», — отметил, в частности, он, добавив, что запрет будет действовать с 00:00 9 января и до выяснения причин катастрофы.

Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео. В Сети появился видеоролик, на котором видно, как мужчина избивает своего малолетнего ребенка. Фигурант видео — сын замглавы постоянной комиссии городского совета по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений Днепровского горсовета Виктора Ярового. Скандальную запись опубликовала на своей странице в Facebook бывшая жена Ярового-младшего — Александра.

Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке. Иран жестко ответил США на убийство генерала Касема Сулеймани. Была проведена операция возмездия. По данным пресс-службы иракской армии, в ночь на среду, 8 января, Корпус иранских стражей революции выпустил двадцать две ракеты: семнадцать из них попали в военную базу Айн аль-Асад, две из них не взорвались; еще пять ракет упали в районе Эрбиля, где находились военные США.

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность. Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности. Это может означать то, что военные США готовятся сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки. Сразу два неназванных американских чиновника говорят, что американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана.