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Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего

Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего

Встретить родившегося в мир Христа — значит измениться самому и изменить свою жизнь. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий митрополита Антония опубликован на портале «Православная жизнь».

«Рождество Христово — праздник света, состояние души. Этот праздник приходит навсегда или не приходит совсем. Нельзя немного верить. Нельзя сегодня быть христианином, а завтра жить без оглядки на евангельские заповеди. Так не бывает.

Встреча родившегося в мир Христа происходит всю жизнь. От первого мига узнавания Его до последнего земного вздоха, предваряющего жизнь вечную.
Встретить Христа — значит все расположить на отведенные, специальные места, выявить правильные очертания мыслей, действий, слов. Значит: жить по вере», — сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний рассказал о вере.

«Вера — это высшее проявление личности, ее наивысшая способность. Чем глубже личность, тем крепче вера. Красота человеческой души познается по способности верить.

Рождество Христово — праздник безоговорочной веры. Веры в чудо, в события в Вифлееме, в спасение, в бессмертие. Рождество открывает нам настоящую реальность, отрывает от земли. Рождество будет с нами пока мы живем со Христом», — отметил он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «в каждом из нас заложен Божественный импульс, который ведет нас к истине, Богу, вечности. Можно импульс разжечь, подбрасывая топливо, в большой и мощный огонь, а можно затушить, забросав грязью и камнями. Топливом являются наше смирение, милосердие, любовь. Грязью — дурные мысли и неверие».

Митрополит Антоний пожелал: «Пусть Рождество Христово никогда не проходит в нашей жизни. Пусть его отблески сопровождают нас каждый миг, наполняя дни чудесным светом, делая их праздничными и волшебными. Пусть наши сердца открываются навстречу родившемуся Богу и славят Его непрестанно».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний поделился воспоминаниями из детства о праздновании Рождества.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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