Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В свой день рождения Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию

В свой день рождения Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию

Народный депутат Украины Александр Фельдман, которому на днях исполнилось 60 лет, передал в дар Харьковскому историческому музею им. Н.Ф.Сумцова десятки уникальных артефактов: трипольскую посуду и культовые статуэтки из собрания Фельдман Фемели Музеум (Feldman Family Museum). Как сообщает KP.UA, стоимость коллекции древностей — более 10 миллионов гривен. По словам мецената и коллекционера, ему приятнее дарить, чем получать подарки.

«Трипольская культура является одной из самых значительных и ярких страниц в археологической летописи Украины. Я мечтаю, чтобы харьковчане гордились музеями своего города, а туристы из разных стран приезжали в нашу страну и мой родной город культурно провести уик-энд. У нас интересная история, богатая культура, прекрасные ученые и художники — нам есть, чем удивить мир. Нужно только беречь культурное наследие, возвращать на родину достояние Украины и приумножать его», — отметил Александр Фельдман.

Отметим, что часть подаренной коллекции уже была представлена в Галерее «АВЭК» на выставке «Наследие предков», имевшей большой успех у харьковчан и вызвавшей большой всеукраинский резонанс. Официальная церемония ее вручения приурочена 100-летию ведущего музейного учреждения Слобожанщины. По словам специалистов, благодаря подарку мецената Харьковский исторический музей сможет существенно расширить свою экспозицию.

Дарение состоялось в рамках программы «Наследие», которая реализуется МБФ «Фонд Александра Фельдмана» уже 15 лет. За это время украинским музеям были переданы в дар сотни произведений искусства и предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Как напоминает издание, в рамках проекта «Наследие» в 2004 году Александр Фельдман передал Харьковскому художественному музею произведения японского искусства, а Музею природы Харьковского университета им. Каразина — коллекцию редких морских раковин. В 2005-08 гг. Харьковскому художественному музею были переданы авторские литографии Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоана Миро, Сальвадора Дали, а также полотна Ильи Репина и Алексея Бекетова. В 2009 году — Музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко — произведения миниатюрной пластики Японии и Китая, в 2010 году тому же музею — образцы старинного японского оружия, а Львовской национальной галерее искусств — коллекция произведений японского искусства. В 2012 году Национальному заповеднику «Хортица» в Запорожье переданы в дар холодное оружие казацких времен. В 2015 году Фонд Александра Фельдмана вернул в Украину картину Корнелиса Пуленбурга «Аркадский пейзаж», утраченную во время войны, а также скифский бронзовый лутерий, украденный ранее из музея в Переяславе, и передал их Музею им. Ханенко. В 2018 году Национальному научно-природоведческому музею была передана коллекция редких и ископаемых моллюсков.

Тэги:

Комментарии

Статьи

08.01.20 12:38

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
08.01.20 17:45

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ
08.01.20 13:58
1425
Последние новости
08.01.20 18:59

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:58

«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
08.01.20 18:18

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
08.01.20 17:30

Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений
08.01.20 16:51

Как оказалось, украинцы все сильнее «подсаживаются» на бананы
08.01.20 16:28

Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
08.01.20 16:20

Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего
Фото и Видео
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
На окраине Киева горело здание религиозной секты
На окраине Киева горело здание религиозной секты
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.