Под Киевом мужчина пытался покончить с собой вместе с 4-летней дочкой

В Киевской области в городе Бровары мужчина едва не совершил самоубийство вместе со своей четырехлетней дочерью, пытаясь прыгнуть с крыши дома. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Об инциденте на улице Бандеры правоохранителям сообщили соседи — мужчина вместе с малолетней дочерью стоял на крыше своего двухэтажного дома. Спустя несколько минут группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу.

Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к дому, вызвали спасателей и медицинскую помощь. Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, однако сам остался на крыше с намерением покончить жизнь самоубийством.

Благо, мужчину удалось отговорить от совершения этого поступка, и работникам ГСЧС удалось снять его с крыши.

В полиции уточнили, что причиной такого поступка молодого человека стала недавняя смерть жены. 4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.

Как писала «Фраза», на Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить самоубийство.

Ранее в Сети появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство.