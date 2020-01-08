Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом мужчина пытался покончить с собой вместе с 4-летней дочкой

Под Киевом мужчина пытался покончить с собой вместе с 4-летней дочкой

В Киевской области в городе Бровары мужчина едва не совершил самоубийство вместе со своей четырехлетней дочерью, пытаясь прыгнуть с крыши дома. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Об инциденте на улице Бандеры правоохранителям сообщили соседи — мужчина вместе с малолетней дочерью стоял на крыше своего двухэтажного дома. Спустя несколько минут группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу.

Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к дому, вызвали спасателей и медицинскую помощь. Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, однако сам остался на крыше с намерением покончить жизнь самоубийством.

Благо, мужчину удалось отговорить от совершения этого поступка, и работникам ГСЧС удалось снять его с крыши.

В полиции уточнили, что причиной такого поступка молодого человека стала недавняя смерть жены. 4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.

Как писала «Фраза», на Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить самоубийство.

Ранее в Сети появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство.

Тэги: Киев, общество, самоубийство, происшествие, Киевская область, Бровары, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.01.20 12:38

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
08.01.20 17:45

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ
08.01.20 13:58
1425
Последние новости
08.01.20 18:59

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:58

«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
08.01.20 18:18

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
08.01.20 17:30

Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений
08.01.20 16:51

Как оказалось, украинцы все сильнее «подсаживаются» на бананы
08.01.20 16:28

Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
08.01.20 16:20

Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего
Фото и Видео
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
На окраине Киева горело здание религиозной секты
На окраине Киева горело здание религиозной секты
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.