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Сергей Сивохо: Акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» объединяет Украину

Сергей Сивохо: Акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» объединяет Украину

Более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе 6-9 января в рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» отмечают Рождество Христово в Киеве и Почаеве, где их принимает Украинская Православная Церковь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо, который выступил инициатором акции, данный проект объединяет Запад и Восток Украины.

«Благодаря Украинской Православной Церкви и неравнодушным людям эти праздники подарят детям немного волшебства, веру в чудо и добро. 7 и 8 января проводит телемарафон „Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса“. Он связывает Киев, Запад и Восток Украины. И пусть, этот проект станет символом духовности, человечности и единства», — пожелал Сергей Сивохо.

Он рассказал, что данная акция позволила детям из Донбасса увидеть, как живут люди в других регионах страны.

«Сегодня (7 января, ред.) с поезда встречал детвору, которая приехала из „красной зоны“ линии соприкосновения на Донбассе. Рождественские дни они проведут в столице. Их ждут экскурсии, праздничные представления, колядки и посещение святых мест. Такая же группа ребятишек приехала вчера из Красногоровки. Мы отвезли их во Дворец спорта на ледовое шоу „Диснея“. А уже к ужину на Тернопольщине их встретила братия Почаевской лавры. Они посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в другую среду, сравнят разные культуры. Для многих — это первое подобное путешествие», — подчеркнул Сергей Сивохо.

Как сообщал Центр информации УПЦ, встречая первую группу детей, он отметил, что важно делать шаги к примирению общества прямо сейчас.

«Мы сейчас работаем над платформой национального примирения и единства. Одна из ключевых программ в ней — программа „быстрых шагов“. Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Давайте подарим им настоящий праздник! Это же здорово и в духе Рождества!», — сказал он.
Всего с 6 по 9 января более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе посетят святыни Киева и Почаева, музеи, театры и праздничные мероприятия.

В рамках телемарафона «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» телеканалы «112 Украина» и «Интер» проводят прямые включения из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лавр, Голосеевского монастыря.

Также впервые за пять лет в эфире национальных каналов прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального Собора УПЦ.

По словам Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у Президента Украины Владимира Зеленского, который решительно настроен на примирение и объединение украинцев.

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что Сивохо заявил, что Церковь может выступить посредником в решении конфликта на Донбассе.

Тэги: общество, новости православия, новости Украины, Сивохо

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