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Дети из Донбасса приняли участие в богослужениях в Почаевской Лавре – «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»

Дети из Донбасса приняли участие в богослужениях в Почаевской Лавре – «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»

Группа детей из красной зоны линии соприкосновения на Донбассе посетили Свято-Успенскую Почаевскую лавру в рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, с инициативой акции выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, которого поддержал известный рок-музыкант Олег Карамазов.

В рамках телемарафона «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», телеканал «112 Украина» показал, как дети принимали участие в богослужениях, пели колядки, посещали местные святыни, а также общались с духовенством и ровесниками из Тернопольской области.

По словам пресс-секретаря Почаевской лавры иеромонаха Гавриила, группа детей из Донбасса посетила лавру не только для того, чтобы увидеть традиции празднования Рождества, но и в полной мере ощутить Божью любовь и радость.

«Дети приехали, чтоб вместе с нами разделить радость праздника Рождества Христового. Они живут в той зоне, которую называют красной, то есть все время находятся там, где есть опасность для жизни», — рассказал иеромонах Гавриил.

Для юных гостей обители и сопровождающих их педагогов в Почаевской Лавре было организовано проживание и питание, посещение святынь и богослужений, встреча с почаевскими сверстниками и братией монастыря.

«В Лавре, как и во всех храмах нашей Церкви, постоянно возносятся молитвы о мире всего мира и сугубые молитвы о мире в нашей стране. И мы рады тому, что эти Божьи дети хотя бы на несколько дней покинули опасную зону и приехали в Лавру, где смогут побыть в атмосфере рождественских богослужений и увезти отсюда память о том, что есть в мире Божья любовь, что есть в людях Божье добро и благодать. И добро победит», — сообщили на сайте обители.

Как сообщал Центр информации УПЦ, Украинская Православная Церковь в Рождественские праздники принимает в Киеве и Почаеве более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе (прифронтовые посёлки Красногоровка, Зайцево, Майорск, Жованка, Пески-2 и Бахмутка).

В Киеве и Почаеве с 6 по 9 января дети посещают святыни, музеи, театры и праздничные мероприятия.

Фото: Почаевская лавра

Ранее «Фраза» сообщала, что Сивохо заявил, что Церковь может выступить посредником в решении конфликта на Донбассе.

Тэги: общество, православие, Почаевская Лавра, новости православия, новости Украины

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