Американские войска на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности. Как выяснили журналисты «Фразы», это может означать то, что военные США готовятся сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки.

Сразу два неназванных американских чиновника говорят, что американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты.

Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для создания собственных атак.

Ранее «Фраза» сообщала, что Иран жестко ответил США на убийство генерала Касема Сулеймани.