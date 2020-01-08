Сивохо заявил, что Церковь может выступить посредником в решении конфликта на Донбассе

Церковь может выступить посредником в урегулировании конфликта на Донбассе. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо.

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь (Святогорская лавра, — ред.) в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником (в решении конфликта на Донбассе — ред.)», — рассказал Сергей Сивохо.

Он также сказал, что для достижения мира на Донбассе необходимо «молчание со стороны тех, кто разжигал войну», а также выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее «Фраза» сообщала, что УПЦ 6-9 января дарит праздник школьникам Донбасса — акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса».