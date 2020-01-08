Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ

Кабинет министров Украины вводит временное ограничение на полеты в Иран после того, как там произошло крушение самолета МАУ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено», — отметил, в частности, он, добавив, что запрет будет действовать с 00:00 9 января и до выяснения причин катастрофы.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ни одна из версий крушения самолета МАУ Boeing 737-800 под Тегераном не должна быть проигнорирована. Таким образом, Данилов не исключил возможность теракта.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook написал, что Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании МАУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.