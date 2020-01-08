Дерзкий британец Тайсон Фьюри обозвал Александра Усика бомжом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри резко отреагировал на решение WBO назначить украинца Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс. Как выяснили журналисты «Фразы», негодование британца вызвали слова президента организации Пако Валькарселя, который под видео тренировки узбекского спортсмена Баходира Жалолового написал, что хотел бы увидеть его бой против Фьюри.

«Возможно, мне было бы что сказать, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили туда какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить», — заявил Фьюри, имея в виду Александра Усика, сообщают «Вести».

Валькарсель попытавшись объясниться, заявил, что лишение Фьюри первой позиции в рейтинге связано с его матч-реваншем против чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера, который не позволит ему в ближайшем время бороться за титул WBO.

«Мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен. Поэтому WBO убрала тебя из рейтинга. Кстати, чемпион, удачи», — отметил президент WBO.

Ранее «Фраза» сообщала, что Тайсон Фюри не советовал Александру Усику соваться в супертяжи.