Как оказалось, украинцы все сильнее «подсаживаются» на бананы

Украинцы с каждым годом едят все больше бананов. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные приводит портал east-fruit.

Отмечается, что, по предварительным оценкам аналитиков Украинской плодоовощной ассоциации, в прошлом году наша страна обновила исторический рекорд импорта бананов.

Он составил примерно 275 тысяч тонн, что на 9% больше, чем годом ранее.

Эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

В УПОА говорят: «Рекордный объем импорта бананов отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утери контроля над Крымом и несколькими районами Донецкой и Луганской областей».

По данным экспертов, «даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году». За несколько лет потребление бананов в Украине выросло аж на 22%.

Выяснилось, что украинец в среднем съел более шести килограммов бананов за прошлый год.

Розничный оборот бананов в Украине оценивается примерно в 320 миллионов долларов. Для примера, розничный оборот яблок не превышал 190 миллионов долларов.

Также, по словам аналитиков, «Украина продолжает наращивать импорт и других тропических фруктов: мандарина, апельсина, лимона, грейпфрута, хурмы, киви, авокадо, ананаса, манго и т.п.».

Как писала «Фраза», ученые предупредили, что совсем скоро мир может остаться без бананов.