Самолет в Тегеране был исправен, ошибка пилотов исключена, — МАУ

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. Как выяснили журналисты «Фразы», в компании также исключают ошибку экипажа.

Шафиев заявил, что к украинскому самолету не было замечаний во время проверки, а также перед вылетом, сообщает «Голос».

«Самолет 2016 года выпуска. Проверку проходил 6 января. Замечаний никаких не было. Ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», — заявил технический директор компании, добавив, что ошибка экипажа исключена.

«Учитывая сложность самого рейса, на самолете был усиленный экипаж. В процессе проверяется мастерство летчиков в аварийной ситуации. Имея данные, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем», — добавили в компании.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.