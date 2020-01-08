Составлен список самых дорогих футболистов планеты

На начало 2020 года составлен список самых дорогих футболистов мира. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты Международного центра спортивных исследований.

Самым дорогим игроком планеты стал 21-летний французский нападающий Килиан Мбаппе из ПСЖ, которого оценили в 265,2 миллиона евро.

Далее в рейтинге следуют 25-летний английский нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7 миллиона евро) и 27-летний египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (175,1 миллиона евро).

Стоит отметить, что 32-летний аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» занимает в списке лишь восьмое место – его оценили в 125,5 миллиона евро. А вот 34-летний лидер сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду и вовсе занял сорок девятую позицию, получив «ценник» в 80,3 миллиона евро.

В рейтинг были включены футболисты, выступающие в чемпионатах «большой пятерки».

ВЕСЬ РЕЙТИНГ

Как писала «Фраза», Ярмоленко включили в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020.

Ранее был определен лучший бомбардир 2019 года. И это не Лионель Месси.