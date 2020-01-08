Жертвами эпидемии кори в одной из стран Африки стали тысячи людей

В Демократической республике Конго, где уже почти два года свирепствует лихорадка Эбола, разразилась страшная эпидемия кори. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным ВОЗ, ее жертвами всего за год стали более шести тысяч человек.

Всего эпидемия объявлена в двадцати шести провинциях страны.

За 2019 год корью в ДРК заболели более трехсот тысяч человек.

За прошлый год вакцину от кори тут получили более восемнадцати миллионов детей в возрасте до пяти лет.

Как писала «Фраза», Украина попала в пятерку стран по уровню заболеваемости корью.

Сообщалось, что лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке.