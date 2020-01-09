Прийти в себя после новогоднего застолья: появились советы диетолога

Как прийти в себя после новогоднего застолья и праздников? Как выяснили журналисты «Фразы», появились дельные медицинские советы.

Так, свои рецепты вывода организма из режима обильной еды и алкоголя дала российский диетолог Марина Ваулина, которую цитирую местные СМИ.

Она рассказала, как сбросить лишние килограммы.

Диетолог заявила: «Такой режим питания сложно соблюдать психологически, однако эффективность его доказана. Основу рациона в этом случае должны составлять пропаренный рис и тертая морковь».

Также она посоветовала «резко снизить поступление калорий, поскольку в такой ситуации организм начинает быстро сбрасывать жировую массу». Для этого придется отказаться от мучного и сладкого.

Кроме этого, врач советует «увеличить долю белковой пищи в рационе за счет продуктов, богатых углеводами, что позволит исключить потерю мышечной массы вместо жировой». По ее словам, «это различные творожные массы, яичный белок, кисломолочные продукты, мясо курицы».

Диетолог советует «ежедневно употреблять богатые клетчаткой продукты, который обеспечат насыщаемость и положительно скажутся на метаболизме», а также «выпивать около двух литров негазированной воды». По ее словам, «первый стакан воды следует выпивать за полчаса до завтрака».

Как писала «Фраза», составлен список интернациональных рецептов от новогоднего похмелья.