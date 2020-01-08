Синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год

Появился прогноз погоды на весь нынешний 2020 год. Как выяснили журналисты «Фразы», его предоставила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

Эксперта цитирует издание «Сегодня».

Представитель Гидрометцентра сказала, что по погоде 2020 год будет похож на 2019 год. Этот год, как говорит синоптик, будет «с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков, однако ожидается больше ураганов и наводнений».

Такую погоду она объяснила « изменения в глобальной циркуляции воздуха».

Синоптик добавила, что «в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры от холода к теплу».

Кроме этого, по словам начальника отдела климатических исследований и долгосрочного планирования прогноза погоды УкрНИИ Гидрометеорологии Вазира Мартазинова, «каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы: Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях».

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Украине снова повалит снег.